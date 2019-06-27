Воронежцам принесли двойные платежки за домофоны и за воду

СЕГОДНЯ 23:41 2019-06-27T23:41:07+03:00

За двойные платежки по домофонам сотрудникам УК грозит арест на шесть месяцев. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

«Водяные» бумаги приходили только жильцам дома на Переверткина. А безобразие с домофонами устроили несколько управляющих компаний

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Сотрудники городского отдела полиции № 6 (Центральный район) выяснили, что в январе 2015 года управляющие компании без ведома хозяев квартир заключили договоры по техническому обслуживанию домофонов с двумя организациями. При этом, по решению собственников, договор на проведение аналогичных услуг был уже заключен с индивидуальным предпринимателем. В результате жильцы многоэтажек несколько лет были вынуждены платить за домофоны по «двойным» квитанциям.

Работники УМВД России по городу Воронежу возбудили уголовные дела по части 1 статьи 330 УК РФ «Самоуправство». Виновным в безобразии сотрудникам УК грозит арест на шесть месяцев.

В то же время прокуратура обнаружила схожий случай, изучив квитанции по оплате коммунальных услуг жителей дома № 42 на улице Переверткина. За него вели спор две управляющие компании. Одна из них переуступила право взыскания платежей ООО «РВК-Воронеж». Водяной монополист в результате потребовал деньги с людей, которые исправно перечисляли деньги. Прокурор Воронежа предъявил в суд 10 исков, чтобы защитить права пострадавших от действий УК жильцов (среди них есть инвалиды, ветераны войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей).

ИСТОЧНИК KP.RU