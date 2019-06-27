2019-06-27T23:41:07+03:00
Общество

Воронежцам принесли двойные платежки за домофоны и за воду

«Водяные» бумаги приходили только жильцам дома на Переверткина. А безобразие с домофонами устроили несколько управляющих компаний
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
За двойные платежки по домофонам сотрудникам УК грозит арест на шесть месяцев.За двойные платежки по домофонам сотрудникам УК грозит арест на шесть месяцев.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

Сотрудники городского отдела полиции № 6 (Центральный район) выяснили, что в январе 2015 года управляющие компании без ведома хозяев квартир заключили договоры по техническому обслуживанию домофонов с двумя организациями. При этом, по решению собственников, договор на проведение аналогичных услуг был уже заключен с индивидуальным предпринимателем. В результате жильцы многоэтажек несколько лет были вынуждены платить за домофоны по «двойным» квитанциям.

Работники УМВД России по городу Воронежу возбудили уголовные дела по части 1 статьи 330 УК РФ «Самоуправство». Виновным в безобразии сотрудникам УК грозит арест на шесть месяцев.

В то же время прокуратура обнаружила схожий случай, изучив квитанции по оплате коммунальных услуг жителей дома № 42 на улице Переверткина. За него вели спор две управляющие компании. Одна из них переуступила право взыскания платежей ООО «РВК-Воронеж». Водяной монополист в результате потребовал деньги с людей, которые исправно перечисляли деньги. Прокурор Воронежа предъявил в суд 10 исков, чтобы защитить права пострадавших от действий УК жильцов (среди них есть инвалиды, ветераны войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже «Мицубиси» сбила электрический столб
В Воронежской области перевернулась иномарка: погибла женщина, еще две ранены
В Воронеже глава поискового отряда «Дон» получил вторую судимость за год
В Воронеже собираются закрыть и мост на улице 9 Января
В Воронежской области мужчина четыре раз угонял машины, чтобы просто покататься
Воронежские судебные приставы разыскивают 9-летнего мальчика и его мать
На левом берегу Воронежа вырубят 173 дерева
Воронежцам предлагают два дня обсуждать Генплан с москвичами
В Воронеже почти на два месяца перекроют дорогу в Березовой Роще
Из Воронежа в Дубай снова откроют прямые рейсы
В воронежский «Факел» вернулся Игорь Хайманов
В Воронежской области мужчина утопил знакомого и пригрозил смертью двум свидетелям убийства
Из-за денег сожгли старушку: жители Воронежской области получили на двоих 33 года колонии
Александр Гусев: «На набережной должна быть жизнь, но не жилье!»
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем молодежи России
Воронежцев предупредили о сильном дожде, грозах и граде
Воронежцам покажут редкие старинные броши
В Воронежской области виновник аварии с двумя погибшими сядет в тюрьму на два года
У 82-летней жительницы Воронежа лже-газовщицы украли из-под матраса миллион рублей
«РВК-Воронеж» провел хакатон для студентов опорного вуза
Мэр Воронежа обсудил с японцами возможность возвращения трамвая
Житель Воронежской области собирался сбыть фальсифицированных сигарет на 3 млн рублей
Воронежец хотел продать гараж, но лишился 98 тысяч, случайно переведя их мошеннику
Воронежская велосипедистка взяла золото, серебро и бронзу первенства России
На выходных свои культурные достижения воронежцам покажут жители Россошанского и Петропавловского районов
В Воронеже мужчина, делавший ремонт, упал с крыши и погиб