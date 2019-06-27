В Воронеже почти на два месяца перекроют дорогу в Березовой Роще

СЕГОДНЯ 18:21 2019-06-27T18:21:31+03:00

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С 8.00 2 июля до 20.00 27 августа нельзя будет проехать по улице Березовая Роща. Перекроют участок от дома № 14 до дома № 18, сообщили в управлении информации мэрии.

Причина перекрытия – ремонт теплосети. Его будут проводить сотрудники ПП «Городские тепловые сети». В мэрии отметили, что работы не связаны с какой-то аварией. Они были заранее запланированы.

Водителям, привыкшим ездить по этому участку, придется надолго выбрать для себя другой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU