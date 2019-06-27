Мастер-классы, игры, подарки и отличная музыка ждут воронежцев на фестивале «Отдыхай»
Четвертый фестиваль «Отдыхай» пройдет 29 июня на пляже «Пески». Организаторы подготовили для гостей мероприятия насыщенную программу.
Так, посетителей ждут:
- лекции от общественных деятелей и профессионалов в сфере туризма и развлечений;
- более 15 мастер-классов, а также интерактивные уголки, игры, спорт и прочие активности;
- уникальные подарки и сувениры ручной работы от воронежских рукодельниц;
- множество бесплатных лотерей;
- сеты лучших диджеев Воронежа в течение всего дня.
Хэдлайнером вечера станет группа Trubetskoy. Она выступит на главной сцене фестиваля в окончании мероприятия.
фото: предоставлено организаторами.
Итак, всех желающих приглашают на пляж «Пески» с 12.00 до 22.00. Вход платный, детям до 14 лет - проход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU