2019-06-27T11:58:08+03:00
Общество

Мастер-классы, игры, подарки и отличная музыка ждут воронежцев на фестивале «Отдыхай»

Всех, желающих отлично провести время, приглашают на пляж «Пески» уже в эту субботу
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: предоставлено организаторами.фото: предоставлено организаторами.
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Четвертый фестиваль «Отдыхай» пройдет 29 июня на пляже «Пески». Организаторы подготовили для гостей мероприятия насыщенную программу.

Так, посетителей ждут:

- лекции от общественных деятелей и профессионалов в сфере туризма и развлечений;

- более 15 мастер-классов, а также интерактивные уголки, игры, спорт и прочие активности;

- уникальные подарки и сувениры ручной работы от воронежских рукодельниц;

- множество бесплатных лотерей;

- сеты лучших диджеев Воронежа в течение всего дня.

Хэдлайнером вечера станет группа Trubetskoy. Она выступит на главной сцене фестиваля в окончании мероприятия.

фото: предоставлено организаторами.

фото: предоставлено организаторами.

Итак, всех желающих приглашают на пляж «Пески» с 12.00 до 22.00. Вход платный, детям до 14 лет - проход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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