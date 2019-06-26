2019-06-26T16:46:26+03:00
Происшествия

Протаранивший лодку с шестью пассажирами под Воронежем гидроциклист сдался правоохранителям

В результате ЧП погиб 32-летний многодетный отец
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: архив КП.фото: архив КП.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Водитель гидроцикла, врезавшегося в лодку с шестью пассажирами в Рамонском районе, сдался правоохранителям. В среду, 26 июня, 27-летний мужчина пришел в полицию вместе со своим адвокатом.

Напомним, трагедия случилась около десяти вечера 22 июня. На реке Воронеж в Чертовицах гидроцикл наехал на резиновую лодку, после чего водитель водного мотоцикла скрылся. Пятеро человек выбрались на берег, тело шестого - 32-летнего мужчины - спасатели нашли только на следующий день. У погибшего осталось пятеро детей. По словам, пассажиров лодки гидроциклист врезался в лодку намеренно.

- Сначала его транспорт был на малых оборотах. Потом он поднял голову, увидел нас, и начал набирать скорость. Задрал свою машину. Думаю: «Ну, рядом пролетит». Я был трезвый, все прекрасно осознавал. Если бы он шел по изначальной траектории, то проехал мимо, - рассказывал «КП» знакомый погибшего Иван.

Делом сейчас занимается СК на транспорте, правоохранители передали им все материалы. Вероятнее всего водителя гидроцикла привлекут по статье «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть человека».

ИСТОЧНИК KP.RU

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