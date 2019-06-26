В Воронеже 73-летний пациент больницы вышел прогуляться и исчез

СЕГОДНЯ 16:01 2019-06-26T16:01:05+03:00

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В Воронеже разыскивают 73-летнего пациента медучреждения. Валерий Тарасов вышел прогуляться из больницы №8 на улице Ростовской, 90 и исчез. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.

Пенсионер пропал утром 26 июня. Рост Валерия Тарасова 175 см. У него среднее телосложение, седые волосы и серые глаза. Мужчина был одет в синюю футболку, синие джинсы и темные матерчатые туфли.

Волонтеры сообщают также, что дедушка страдает провалами в памяти и может быть дезориентирован. Всех, кто хочет и может помочь, будут ждать возле больницы с 15.30.

Если вы видели мужчину или что-либо знаете о его местонахождении, звоните по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU