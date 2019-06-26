В Воронеже 73-летний пациент больницы вышел прогуляться и исчез
В Воронеже разыскивают 73-летнего пациента медучреждения. Валерий Тарасов вышел прогуляться из больницы №8 на улице Ростовской, 90 и исчез. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.
Пенсионер пропал утром 26 июня. Рост Валерия Тарасова 175 см. У него среднее телосложение, седые волосы и серые глаза. Мужчина был одет в синюю футболку, синие джинсы и темные матерчатые туфли.
Волонтеры сообщают также, что дедушка страдает провалами в памяти и может быть дезориентирован. Всех, кто хочет и может помочь, будут ждать возле больницы с 15.30.
Если вы видели мужчину или что-либо знаете о его местонахождении, звоните по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU