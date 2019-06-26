2019-06-26T13:10:14+03:00
Общество

В Воронеже разыскивают родственников попавшего в больницу пенсионера

Мужчина не может вспомнить своего имени
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
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В Воронеже волонтеры разыскивают родственников попавшего в больницу пенсионера. Мужчина не может вспомнить своего имени. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.

Пенсионер поступил в больницу 24 июня. На вид ему 70-75 лет. Рост - 170 сантиметров. У мужчины плотное телосложение, седые волосы и серые глаза. Из особых примет - усы и борода. Одет он был в красную майку и черные спортивные штаны.

Всех, кто что-либо знает о пациенте, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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