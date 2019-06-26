В Воронеже разыскивают родственников попавшего в больницу пенсионера
Мужчина не может вспомнить своего имени
Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
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В Воронеже волонтеры разыскивают родственников попавшего в больницу пенсионера. Мужчина не может вспомнить своего имени. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.
Пенсионер поступил в больницу 24 июня. На вид ему 70-75 лет. Рост - 170 сантиметров. У мужчины плотное телосложение, седые волосы и серые глаза. Из особых примет - усы и борода. Одет он был в красную майку и черные спортивные штаны.
Всех, кто что-либо знает о пациенте, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU