2019-06-26T12:49:46+03:00
Общество

Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт

Услуга уже доступна в веб-версии «Сбербанк Онлайн»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В мобильном приложении этот функционал появится позднее. Перевести деньги с кредитной карты на дебетовые карты, открытые в рублях, клиенты Сбербанка могут по номеру телефона или карты. Поступление средств на счет дебетовой карты происходит мгновенно.

- Это новый сервис Сбербанка, который является ответом на растущую потребность наших клиентов. Теперь им не нужно искать ближайший банкомат для того, чтобы взять деньги с кредитной карты. Перевод легко можно сделать в «Сбербанк Онлайн» привычным способом по номеру телефона или карты. Новый функционал является результатом наших стремлений по расширению возможностей клиентов переводить деньги друг другу. Совсем недавно мы запустили трансграничные переводы в страны СНГ и Европы, упростили переводы со счёта на счёт, а также сделали возможным получение наличных в банкоматах посредством перевода в «Сбербанк Онлайн», - рассказал вице-президент ПАО Сбербанк Игорь Мамонтов.

За услугу взимается такая же комиссия, как и за снятие наличных с кредитных карт в банкоматах Сбербанка - 3% от переведенной суммы, но не менее 390 рублей. Размер комиссии не зависит от региона.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области горе-мать арестовали на двое суток за неуплату алиментов
В Воронеже водитель на красной Mitsubishi заехал в разрытую ремонтниками яму
В Воронеже сотрудники МЧС объяснили причину скопления пожарной техники у торгового центра
Омский «Иртыш» планировал сместить воронежский «Факел» в первенстве ФНЛ?
В Воронежской области грабитель-неудачник не смог убежать от преследователя
Бюджет Воронежа на 2019 год вырос более чем на миллиард
Жители воронежской многоэтажки рисковали жизнью из-за забитой мусором вентиляции
В Воронеже женщина решила заработать на курсе валют и потеряла 380 тысяч рублей
В Воронежской области объединят силы добровольцев старшего поколения
Воронежский «Факел» подписал защитника из «Сибири»
В Воронеже разыскивают родственников попавшего в больницу пенсионера
Пожары в Воронежском заповеднике могли устроить специально
На первом общегородском выпускном развернут медицинский пункт для экстренной помощи
В Воронеже пропал 51-летний мужчина