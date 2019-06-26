Воронежский облсуд отменил оправдательный приговор по делу о краже двух миллионов пожертвований на храм

СЕГОДНЯ 09:36 2019-06-26T09:36:12+03:00

Один из предполагаемых соучастников находится в международном розыске, в отношении второго Аннинский районный суд только рассматривает уголовное дело. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Деньги должны были пойти на реконструкцию церкви в поселке Новонадеждинский Аннинского района

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В апреле 2019 года Аннинский районный суд оправдал 50-летнего Алексея В. Хотя мужчину обвиняли в краже в крупном размере. (п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ).

По версии следствия, мужчина с двумя соучастниками украл из сейфа около четырех млн рублей. Из них более двух миллионов были пожертвованиями на реконструкцию храма в поселке Новонадеждинский Аннинского района.

Мужчина уверяет, что к данному преступлению не причастен. Вместе с тем один из его предполагаемых соучастников находится в международном розыске, в отношении второго Аннинский районный суд только рассматривает уголовное дело.

Гособвинитель не согласился с позицией районного суда и уже обжаловал оправдательный приговор. 25 июня Воронежский областной суд удовлентворил апелляционное представление прокурора. Так что оправдательный приговор Аннинского районного суда отменен, а уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU