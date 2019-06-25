Воронежские чиновники задумались над созданием канатной дороги

СЕГОДНЯ 20:24 2019-06-25T20:24:49+03:00

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В понедельник, 24 июня, на выездном совещании губернатора, посвященном концепции строительства нового историко-культурного объекта "Петровский остров" на Адмиралтейской площади, чиновники рассказали об идее строительства над акваторией водохранилища канатной дороги. Ее маршрут, по задумке авторов проекта, должен связать Советскую и Адмиралтейскую площади, парк "Алые паруса" и торговый центр "Европа".

Детали проекта, а также источники его финансирования пока призрачны. Администрация, вероятно, рассчитывает в этом вопросе на помощь инвесторов. Но и при условии их участия, реализация этих планов в глазах многих воронежцев выглядит более чем фантастично...

ИСТОЧНИК KP.RU