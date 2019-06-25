В Воронеже поймали серийного похитителя велосипедов
Сотрудники уголовного розыска накрыли притон в Северном районе, где собираются ведущие антиобщественный образ жизни и употребляющие наркотики асоциальные элементы. На квартире задержали ранее судимого 18-летнего парня по подозрению в серии хищений велосипедов.
Весной отдел полиции накрыла волна заявлений владельцев велосипедов о хищении их «железных коней». Двухколесные транспортные средства уводили из подъездов многоквартирных домов путем повреждения замка-троса. Камеры видеонаблюдения записали моменты преступлений.
В полиции задержанный признался, что велосипеды сдавал в ломбарды по найденному на улице паспорту, а на вырученные деньги покупал наркотики и еду.
Правоохранители установили причастность подозреваемого к пяти хищениям велосипедов в Северном районе. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 80 тысяч рублей.
За кражи подозреваемому грозит до пяти лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU