2019-06-25T13:54:06+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали серийного похитителя велосипедов

Парень промышлял в Северном районе - он угнал "железных коней" на 80 тысяч рублей
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Сотрудники уголовного розыска накрыли притон в Северном районе, где собираются ведущие антиобщественный образ жизни и употребляющие наркотики асоциальные элементы. На квартире задержали ранее судимого 18-летнего парня по подозрению в серии хищений велосипедов.

Весной отдел полиции накрыла волна заявлений владельцев велосипедов о хищении их «железных коней». Двухколесные транспортные средства уводили из подъездов многоквартирных домов путем повреждения замка-троса. Камеры видеонаблюдения записали моменты преступлений.

В полиции задержанный признался, что велосипеды сдавал в ломбарды по найденному на улице паспорту, а на вырученные деньги покупал наркотики и еду.

Правоохранители установили причастность подозреваемого к пяти хищениям велосипедов в Северном районе. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 80 тысяч рублей.

За кражи подозреваемому грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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