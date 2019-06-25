В Воронеже поймали серийного похитителя велосипедов

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-25T13:54:06+03:00

Парень промышлял в Северном районе - он угнал "железных коней" на 80 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Сотрудники уголовного розыска накрыли притон в Северном районе, где собираются ведущие антиобщественный образ жизни и употребляющие наркотики асоциальные элементы. На квартире задержали ранее судимого 18-летнего парня по подозрению в серии хищений велосипедов.

Весной отдел полиции накрыла волна заявлений владельцев велосипедов о хищении их «железных коней». Двухколесные транспортные средства уводили из подъездов многоквартирных домов путем повреждения замка-троса. Камеры видеонаблюдения записали моменты преступлений.

В полиции задержанный признался, что велосипеды сдавал в ломбарды по найденному на улице паспорту, а на вырученные деньги покупал наркотики и еду.

Правоохранители установили причастность подозреваемого к пяти хищениям велосипедов в Северном районе. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 80 тысяч рублей.

За кражи подозреваемому грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU