2019-06-25T10:41:47+03:00
Общество

В Воронежской области построят комплекс по производству куриного яйца и комбикормов

В минувший четверг, 20 июня, губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с генеральным директором компании «Светлая слобода» Олегом Слободяником и его заместителем Андреем Симоновым
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Во встрече также приняли участие заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, руководитель департамента аграрной политики области Алексей Сапронов, первый заместитель руководителя департамента экономического развития области Игорь Кумицкий, директор Агентства по инвестициям и стратегическим проектам Данил Кустов и глава администрации Панинского района Николай Щеглов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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