Воронежский выпускник набрал 300 баллов на ЕГЭ

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-25T10:34:15+03:00

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Воронежский выпускник Дмитрий Корогод набрал 300 баллов на ЕГЭ. Ученик гимназии им. академика Н.Г. Басова получил максимум по профильной математике, физике и химии. Русский язык школьник сдал на 87 баллов.

- Абсолютно любой человек может хорошо подготовиться к экзаменам, нет какого-то правильного пути. Нужно просто желать этого, - прокомментировал свои результаты сам Дмитрий.

Напомним, в этом году 100 баллов по русскому языку набрали 39 выпускников школ Воронежской области, 28 из которых - ребята из самого Воронежа. Пять человек получили максимальный балл по профильной математике, двое - по физике. Все они из школ областного центра. 17 выпускников сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов, из которых 13 высших оценок ушли в Воронеж. Также в регионе оказалось 16 «стобалльников» на химии, 11 ребят, идеально знающих предмет, - выпускники воронежских школ. Четыре человека получили максимум по истории: два в Воронеже и еще два в области. Всего в регионе в 2019-ом ЕГЭ сдавали больше десяти тысяч выпускников. Около пяти с половиной тысяч писали экзамен в Воронеже

ИСТОЧНИК KP.RU