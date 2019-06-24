Санврачи забраковали уже четыре воронежских пляжа

СЕГОДНЯ 20:23 2019-06-24T20:23:50+03:00

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Чуть больше недели назад мы сообщали, что воронежские санврачи выявили несоответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим и санитарно-химическим показателям в водоемах вблизи двух местных пляжей. Речь идет о местах купания на «Боровом» и у СК «Локомотив» (улица Панфилова). Там специалисты обнаружили превышение колиформных бактерий в 48 раз.

24 июня сотрудники регионального Роспотребнадзора забраковали уже четыре пляжа. Так, в месте отдыха у парка «Алые Паруса» (ул. Арзамасская, 4л) общие колиформные бактерии превышают гигиенический норматив в 480 раз, а термотолерантные колиформные - в 280 раз.

Также в 480 раз превышено общее количество колиформных бактерий в санатории им. Горького, и в той же реке Усмань у места отдыха «Боровое» (ул. Пляжная, 1В).

Кроме того, у парка «Дельфин» (ул. Остужева, 3 г) воронежцев, желающих окунуть в воду, ждут жизнеспособные яйца гельминтов – токсокар (Toxocara spp).

ИСТОЧНИК KP.RU