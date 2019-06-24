В двухэтажных поездах Москва – Воронеж открыли вагоны-рестораны

СЕГОДНЯ 19:29 2019-06-24T19:29:21+03:00

Скоростные составы ходят два раза в день

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С 24 июня в состав двухэтажных скоростных поездов, курсирующих между Москвой и Воронежем, будут включены вагоны-рестораны. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании».

Теперь пассажиры могут приобрести горячее питание во время поездки.В меню - салаты, горячие и холодные закуски, супы, основные блюда из мяса, рыбы и овощей. Кроме того, есть специальные предложения – завтраки и бизнес-ланч, детское и вегетарианские меню.

Скоростные двухэтажные поезда №737/738 и 739/740 ходят два раза в день. Расписание предусматривает остановки на станциях Рязань, Мичуринск, Грязи-Воронежские.

ИСТОЧНИК KP.RU