В выходные в Воронеже может похолодать до +18

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-24T14:50:19+03:00

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В Воронежском гидрометцентре рассказали о причинах похолодания, которое метеорологи предсказывают со вторника, 25 июня. Напомним, по данным синоптиков, до пятницы, 28 июня, температура будет держаться в районе 21 - 25 градусов.

- В нашу область приходит антициклон со Скандинавии. Мы будем находиться на его восточной периферии. К нам будет заходить арктический воздух с северо-востока. В итоге 28 июня днем уже будет довольно прохладно - +21 градус. А на выходных вообще не исключено понижение температуры для +18. По предварительным данным, такую прохладу и дожди принесет идущий на смену антициклону циклон, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков.

К тому же в июне синоптики зафиксировали сразу два температурных рекорда.

- За всю историю наблюдений с 1948 года 23 июня 2019-го стал самым жарким днем. Прежний рекорд был установлен погодой как раз в 1948-м - +33,6 градусов – теперь он составляет +34,8. А к примеру, в 1983 году 23 июня был самый холодный день - всего +3,7 градуса, - сообщил Александр Сушков. – Также температурный рекорд был побит 9 июня. Ранее этот день был самым теплым в том же 1948 году – 31,9 градусов. 9 июня 2019 года было на полградуса больше - +32,4. Пока средняя температура июня выше нормы на 4,5 градуса. Однако впереди похолодание, а, значит, о возможном месячном рекорде по жаре пока говорить рано.

ИСТОЧНИК KP.RU