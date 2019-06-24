Воронежец помог женщине отбиться от грабителя

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-24T14:14:07+03:00

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Накануне днем 40-летняя жительницы Железнодорожного района шла от остановки общественного транспорта в сторону своего дома. Неожиданно к ней подошел незнакомец, сорвал с шеи золотую цепочку и попытался вырвать из рук сумку.

Не растерявшись, женщина стала бороться. На помощь поспешил проходивший мимо мужчина. Грабитель поспешил убежать. Однако воронежцы запомнили, что у преступника в области уха был шрам.

Вскоре полицейские задержали 38-летнего воронежца, неоднократно судимого за кражи, грабеж и торговлю наркотиками. Грабитель рассказал, что ехал с женщиной в маршрутном автобусе. Он преследовал ее, чтобы похитить ювелирное изделие и сумку. Однако рецидивист не ожидал сопротивления и в момент борьбы выронил сорванную цепочку.

Сейчас 38-летний мужчина находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» - а это вполне возможно очередные 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU