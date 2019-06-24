2019-06-24T14:14:07+03:00
Происшествия

Воронежец помог женщине отбиться от грабителя

В итоге преступник выронил сорванную с шеи золотую цепочку
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне днем 40-летняя жительницы Железнодорожного района шла от остановки общественного транспорта в сторону своего дома. Неожиданно к ней подошел незнакомец, сорвал с шеи золотую цепочку и попытался вырвать из рук сумку.

Не растерявшись, женщина стала бороться. На помощь поспешил проходивший мимо мужчина. Грабитель поспешил убежать. Однако воронежцы запомнили, что у преступника в области уха был шрам.

Вскоре полицейские задержали 38-летнего воронежца, неоднократно судимого за кражи, грабеж и торговлю наркотиками. Грабитель рассказал, что ехал с женщиной в маршрутном автобусе. Он преследовал ее, чтобы похитить ювелирное изделие и сумку. Однако рецидивист не ожидал сопротивления и в момент борьбы выронил сорванную цепочку.

Сейчас 38-летний мужчина находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» - а это вполне возможно очередные 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умерла женщина, раненная в ДТП в центре Воронежа
Воронежец утонул, расчищая частный пруд от камышей
Воронежские перевозчики хотят увеличить стоимость проезда в августе
На дне рождения друга жительница Воронежской области утонула в пруду
В Воронежской области 88-летний мужчина умер на рыбалке
В «Росводоканал Воронеж» определены лучшие инновационные проекты молодых специалистов
В Воронежской области в реке утонул 9-летний мальчик
Гость с юга, представляясь волонтером Роспотребнадзора, «кошмарил» магазины в Воронежской области
Воронежские НКО выиграли 30 миллионов президентских грантов
В Воронеже столкнулись «Фольксваген» и «Форд»: госпитализирована 17-летняя девушка
Из-за общегородского выпускного в Воронеже на несколько дней закроют «Алые паруса»
Жителя Воронежской области не выпустили из страны из-за долга по кредиту
В выходные в Воронеже может похолодать до +18
В Воронеже ищут 37-летнего мужчину с татуировками на груди
В Воронеже нет денег на обработку кладбищ от клещей
В Воронеже женщина попалась на мошенников во время сдачи квартиры в аренду
В Воронежской области директор центра физкультуры отделался штрафом за искусственные сделки
В Воронеже ожидается перепланировка территории бывшего СК «Энергия»
В Воронеже у сидящего в тюрьме наркосбытчика отсудили заработанный миллион