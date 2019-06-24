2019-06-24T13:47:53+03:00
Происшествия

В Воронеже женщина попалась на мошенников во время сдачи квартиры в аренду

Местная жительница потеряла 40 тысяч рублей
Юлия ДИДЕНКО
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Всего за сутки в регионе зарегистрировано три сообщения о мошенничествах.Всего за сутки в регионе зарегистрировано три сообщения о мошенничествах.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже женщина попалась на уловки мошенников во время сдачи квартиры в аренду. и потеряла 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 24 июня.

Накануне 37-летняя горожанка разместила объявление о сдаче квартиры в аренду. Через некоторое время ей позвонила неизвестная и выразила готовность снять жилье на длительный период служебной командировки. Для финансового отчета мошенница попросила прислать ей банковский чек, подтверждающий оплату, поэтому деньги необходимо перевести через банкомат. Доверчивая местная жительница набрала ряд комбинаций, предоставив тем самым доступ к своему личному кабинету. После этого с ее счета списали 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Преступников ищут.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано три сообщения о мошенничествах. Правоохранители просят воронежцев не поддаваться на уловки преступников и быть бдительными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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