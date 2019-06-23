2019-06-23T18:11:51+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области может сесть на 5 лет за хранение «дедушкиного» пороха

У сельчанина нашли 300 г взрывчатого вещества
Ярослав ИВАНОВ
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Житель села Дракино Лискинского района хранил дома опасные вещества. У 45-летнего мужчины сотрудники полиции изъяли металлическую банку с серым порошком, в котором экспертиза признала бездымный порох. Задержанный сообщил правоохранителям, что порошок принадлежал его деду, а он его решил не выкидывать, хранил у себя. Всего в банке оказалось около 300 граммов пороха.

На мужчину завели уголовное дело за незаконное хранение взрывчатых веществ, ему грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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