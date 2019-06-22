Мошенники предлагают воронежским пенсионерам «компенсации» за фальсифицированное медоборудование
67-летнему жителю Нововоронежа на мобильный телефон позвонила незнакомца и сообщила, что ему полагается компенсации за ранее приобретенное «фальсифицированное» медицинское оборудование. Пенсионер поверил. Но в итоге лишился 135 тысяч рублей под предлогом оплаты налоговой пошлины. Деньги пенсионер сам перевел на указанный мошенницей банковский счет.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Полицейские убедительно просят жителей города и области проявлять бдительность, не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих целях. Мошенники разбираются в психологии и умело используют всю доступную информацию, включая ту, которую жертва невольно выдает при общении.
ИСТОЧНИК KP.RU