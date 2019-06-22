В Воронежской области в ДТП погиб пенсионер-велосипедист

СЕГОДНЯ 10:33 2019-06-22T10:33:46+03:00

Изменить размер текста: A A

21 июня примерно в 16.25 в Северном микрорайоне Острогожска велосипедист столкнулся с автомобилем Hyundai Accent. Двухколесным транспортным средством управлял 61-летний пенсионер. За рулем иномарки - 31-летняя местная жительница.

- В результате ДТП велосипедист скончался в реанимационном отделении медицинского учреждения, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

Инспекторам предстоит разобраться в деталях данной аварии.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 125 ДТП, из них в областном центре – 87, на федеральных трассах - 12, в районах области – 26. В 12 ДТП травмы различной степени тяжести получили 10 человек, 3 человека погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU