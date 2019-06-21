За безопасностью на общегородском выпускном в Воронеже будут следить 150 охранников

СЕГОДНЯ 18:12 2019-06-21T18:12:16+03:00

Также в ближайшее время по периметру парка «Алые паруса» полностью восстановят ограждение

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На заседании антитеррористической комиссии в администрации Воронежа обсудили обеспечение безопасности во время первого общегородского выпускного. Напомним, торжество пройдет в ночь с 28 на 29 июня в парке «Алые паруса». Начнется мероприятие в 20:30 и закончится в пять утра. В празднике примут участие почти четыре тысячи выпускников, еще около 1300 решили отмечать окончание школы в традиционной форме: в кафе и ресторанах.

Как сообщила пресс-служба мэрии, чтобы полностью обезопасить ребят в ближайшее время полностью восстановят ограждение по периметру парка «Алые паруса» и установят стенды с указанием путей эвакуации. Следить за порядком будут более 150 сотрудников частных охранных предприятий. Также на территории парка дополнительно установят турникеты и мобильный медицинский пункт.

Добавим, что выпускники будут прибывать на праздник организованными группами в сопровождении учителей. На каждые пять человек свой педагог. Проходить в парк ребята будут по электронным браслетам, которые только по разу сработают на вход и выход.

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ИСТОЧНИК KP.RU