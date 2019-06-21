В Кубках воронежской Лиги Чемпионов Бизнеса объявились супербомбардиры

СЕГОДНЯ 14:47 2019-06-21T14:47:45+03:00

У некоторых участников соревнований футболки были почти как у сборной России. Фото: предоставлено организаторами.

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В четверг, 19 июня, футбольные команды 32 компаний на стадионе «Стрела» провели полуфиналы Кубков Лиги Чемпионов Бизнеса. Большинство игр были очень упорные, проходили в жесткой борьбе. Работы у врача прибавилось чуть ли не вдвое, в нескольких матчах не обошлось без удалений.

В розыгрыше Золотого кубка 1 «Международный Транспортный Сервис» победил «Сбербанк» - 4:1. «Продмаркет» уступил коллективу «ЖБИ Мосты и трубы» - 1:4, а Виктор Мордасов оформил хет-трик.

В Серебряном кубке 1 «Benefit Plaza» проиграл ВСК - 1:3. «Рудгормаш» уступил «Газпроектинжинирингу» - 1:3.

В споре за Золотой кубок 2 «Газпром» уверенно разобрался с «Молвестом» - 7:3. «Воронежский пивзавод» получил техническое поражение за неявку на матч с «Нижнедевицкавтодором» - 0:5 (-:+).

В Серебряном кубке 2 «Космос-Нефть-Газ» не смог сдержать атакующий натиск «Росавтодора» - 1:3. Команда «T-Systems» с трудом обыграла «Электросигнал» - 1:0.

В сражениях за Золотой кубок 3 «Канцлеръ» выиграл у ГК «Боравто» - 5:2. С тем же счетом «Горэлектросеть» одолела «Воронежского механического завода» - 5:2.

В Серебряном кубке 3 «Промсвязьбанк» одолел «Северсталь» 5:2, а Алексей Панарин сделал хет-трик. «Департамент дорожной деятельности» и «Курьер-Сервис» в основное время победителя не выявили, а в серии пенальти точнее оказались «дорожники» - 3:2.

В битве за Золотой кубок 4 «М-Траст» и «Принтград» после 50 минут борьбы сыграли вничью - 2:2, а в серии пенальти удача сопутствовала «принтградовцам» - 7:6. «Энергетическая электроника» разгромила «Автомир» - 12:3, у победителей Евгений Кольцов оформил хет-трик, а Дмитрий Нежурин забил пять мячей.

В Серебряном кубке 4 «Syngenta» переиграла «АГРО-Лидер» - 6:3, а Евгений Болдырев записал на свой счет четыре гола. БМА «Руссланд» получил техническое поражение за неявку на матч с «Воронежской кондитерской фабрикой» - 0:5.

ИСТОЧНИК KP.RU