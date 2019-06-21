2019-06-21T14:43:41+03:00
Общество

В Воронеже приставы забрали автомобиль у должника по штрафам ГИББД

Мужчина нарушил правила на 36 тысяч рублей
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже сотрудники ГИББД вместе с судебными приставами арестовали автомобиль «Опель Астра» должника по штрафам за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону в пятницу, 21 июня.

Выяснилось, что мужчина задолжал 36 тысяч рублей. Поэтому его машину забрали в счет долга. Если местный житель не погасит долг, то автомобиль направят на принудительную реализацию.

Всего среди водителей выявлено 26 должников, имеющих непогашенную задолженность по административным штрафам. По итогам рейда на депозитный счет отдела зачислено 25 тысяч рублей, в результате чего окончено фактическим исполнением 30 исполнительных производств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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