В Воронежской области в пришкольных лагерях недокармливают детей

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-21T12:42:11+03:00

Масса порций рыбных и мясных блюд, а также гарнира меньше установленных норм

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В Подгоренском районе прокуратура возбудила девять административных дел по фактам нарушений в организации питания в пришкольных лагерях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 21 июня.

При проверке выяснилось, что для детей с 11 лет и старше масса порций рыбных и мясных блюд, а также гарнира меньше установленных норм. Кроме того, витаминизация третьих блюд осуществлялась с превышением установленного количества витамина С. В лагерях не осуществлялось информирование родителей о мероприятиях по профилактике витаминной недостаточности.

По результатам проверки в отношении начальников лагерей возбуждено девять дел об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), материалы направлены на рассмотрение в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU