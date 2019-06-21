В Воронежской области в пришкольных лагерях недокармливают детей
В Подгоренском районе прокуратура возбудила девять административных дел по фактам нарушений в организации питания в пришкольных лагерях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 21 июня.
При проверке выяснилось, что для детей с 11 лет и старше масса порций рыбных и мясных блюд, а также гарнира меньше установленных норм. Кроме того, витаминизация третьих блюд осуществлялась с превышением установленного количества витамина С. В лагерях не осуществлялось информирование родителей о мероприятиях по профилактике витаминной недостаточности.
По результатам проверки в отношении начальников лагерей возбуждено девять дел об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), материалы направлены на рассмотрение в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU