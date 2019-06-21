Как повлияют беспорядки в Грузии на перелеты из Воронежа в Тбилиси

СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-21T12:27:34+03:00

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Массовые волнения в Грузии разразились в четверг, 20 июня. Началось все с законодательного собрания, где проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).Его возглавил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Как президенту организации ему предложили занять кресло спикера парламента, что вызвало ожесточенный протест депутатов от оппозиционных партий и повышенный интерес местной прессы. Российских парламентариев срочно эвакуировали на Родину, а в Тбилиси начались многотысячные протесты с требованиями отставки руководства страны.

Отдых в Грузии - популярное туристическое направление среди воронежцев. Особенно с учетом того, что этой весной открыли прямые перелеты из столицы Черноземья в Тбилиси. Повлияют ли разгоревшиеся беспорядки на авиасообщение между Воронежем и Грузией, «КП» уточнила в аэропорту имени Петра I.

- Никаких изменений не произошло, - успокоили в пресс-службе воронежской воздушной. - Отмены рейсов не было. Билеты тоже никто не сдает. Распоряжений усилить меры безопасности не было.

Напомним, прямые перелеты из Воронежа в Тбилиси стартовали с 26 апреля. Обслуживанием рейсов занимается компания Georgian Airways. Отправиться на лайнере Embraer 190 в Грузию можно два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. Вылет из Воронежа - в 4.05. Время в пути составит менее двух часов. Обратно из Тбилиси самолёт вылетает в 2:05 по местному времени. Пока полетная программа расписана до октября. Но есть вероятность, что спрос на это направление будет и в зимнюю навигацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU