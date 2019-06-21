В Воронеже дело укравшего у знакомой 90 тысяч подростка направили в суд

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-21T11:01:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В суд передали уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Павловского района для дальнейшего рассмотрения по существу. Парень обвиняется в краже, совершенной с причинением значительного ущерба (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону накануне.

Выяснилось, что марте этого года 16-летний парень остался ночевать в доме у друзей в Коминтерновском районе Воронежа. Вечером он попросил у 18-летней подруги телефон, чтобы поиграть. Та согласилась и дала ему гаджет. Вместо этого подросток зашел в приложение мобильного банка девушки и похитил 90 тысяч рублей. На следующий день молодой человек как ни в чем ни бывало отправился домой. На украденные деньги он купил машину и телефон. Оставшиеся потратил на развлечения.

Спустя время, девушка заметила пропажу и обратилась в полицию. Парня задержали. Во время следствия он признал вину.

- Расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база, позволившая изобличить обвиняемого в совершении данного преступления, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU