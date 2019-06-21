2019-06-21T11:01:07+03:00
Происшествия

В Воронеже дело укравшего у знакомой 90 тысяч подростка направили в суд

Чужие деньги парень потратил на машину, телефон и развлечения
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В суд передали уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Павловского района для дальнейшего рассмотрения по существу. Парень обвиняется в краже, совершенной с причинением значительного ущерба (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону накануне.

Выяснилось, что марте этого года 16-летний парень остался ночевать в доме у друзей в Коминтерновском районе Воронежа. Вечером он попросил у 18-летней подруги телефон, чтобы поиграть. Та согласилась и дала ему гаджет. Вместо этого подросток зашел в приложение мобильного банка девушки и похитил 90 тысяч рублей. На следующий день молодой человек как ни в чем ни бывало отправился домой. На украденные деньги он купил машину и телефон. Оставшиеся потратил на развлечения.

Спустя время, девушка заметила пропажу и обратилась в полицию. Парня задержали. Во время следствия он признал вину.

- Расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база, позволившая изобличить обвиняемого в совершении данного преступления, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области поймали ограбившую три квартиры женщину
В Воронеже в июле заработает бесплатная часовая парковка у соцучреждений
В Воронеже задержали заместителя УЭБ областного управления полиции
Воронежцев приглашают высказаться по поводу будущего облика музея ВДВ и парка «Победы»
В Воронежской области в пришкольных лагерях недокармливают детей
Как повлияют беспорядки в Грузии на перелеты из Воронежа в Тбилиси
В Воронеже «Лада» влетела в дорожный каток: водитель легковушки погиб
Под Воронежем убийцу матери посадили на девять лет
В Воронеже 24-летняя девушка утонула в водохранилище
В Воронежской области после смерти 6-летнего мальчика под колесами «Лады» возбудили уголовное дело
Сбербанк запустил электронную регистрацию договора купли-продажи у застройщика
В Воронежской области 68-летний мужчина на «семерке» вылетел в кювет и погиб
В Воронеже компания задолжала сотрудникам 51 миллион рублей зарплаты