В Воронеже на пожаре женщина получила ожоги и отравилась дымом

СЕГОДНЯ 19:45 2019-06-20T19:45:25+03:00

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В четверг, 20 июня, в 13.53 в доме № 7 на улице Баррикадной (микрорайон ВАИ) случился пожар. Горела квартира на одном из верхних этажей.

На место ЧП приезжали четыре пожарные машины и 16 сотрудников МЧС. Спасатели приставили к дому лестницу и эвакуировали находившуюся в квартире женщину. Возраст ее пока не определили. Пока известно только, что она получила ожоги и сильно отравилась дымом.

Пожар потушили в 14.30. Сотрудники МЧС выясняют его причину.

ИСТОЧНИК KP.RU