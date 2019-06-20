В Воронеже на пожаре женщина получила ожоги и отравилась дымом
ЧП случилось на улице Баррикадная
Чтобы спасти женщину, спасатели развернули пожарную лестницу.Фото: "Типичный Воронеж".
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В четверг, 20 июня, в 13.53 в доме № 7 на улице Баррикадной (микрорайон ВАИ) случился пожар. Горела квартира на одном из верхних этажей.
На место ЧП приезжали четыре пожарные машины и 16 сотрудников МЧС. Спасатели приставили к дому лестницу и эвакуировали находившуюся в квартире женщину. Возраст ее пока не определили. Пока известно только, что она получила ожоги и сильно отравилась дымом.
Пожар потушили в 14.30. Сотрудники МЧС выясняют его причину.
ИСТОЧНИК KP.RU