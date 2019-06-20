22 июня перекроют движение у вокзала Воронеж-1

СЕГОДНЯ 16:29 2019-06-20T16:30:15+03:00

Транспорт с 8.40 до 9.20 поедет по этой схеме. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

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В субботу, 22 июня, в День памяти и скорби, с 8.40 до 9.20 перекроют движение машин по улице Кольцовской, примыкающей к памятнику генералу Черняховскому. К подножию монумента в это время будут возлагать цветы и венки.

Движение в течение этих 40 минут организуют по традиционной для таких случаев схеме: по улицам Кольцовской, Феоктистова, Фридриха Энгельса, Мира и участку проезжей части площади Черняховского, примыкающему к улице Мира.

ИСТОЧНИК KP.RU