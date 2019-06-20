В Воронеже на видео попало жестокое избиение пенсионера пьяным отморозком

СЕГОДНЯ 16:05 2019-06-20T16:06:55+03:00

Мужчина допился до того, что громко орал и игрался мобильником как пистолетом [видео]

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В группе «Система комплексной безопасности «Крепость» опубликовали видео «разборки» во дворе дома № 29 на улице Колесниченко Ленинского района. Камера записала поход вдоль двора неадекватного мужчины, игравшегося с мобильником как с пистолетом. Очевидцы сообщают, что он при этом сильно орал.

Пенсионер, возившийся со своими «Жигулями», сделал замечание мужчине. Они начали толкаться, а потом и драться. Мужчина стал пинать пожилого человека ногами, полез и к его жене, пытавшейся сесть в машину. В результате у пенсионера в трех местах сломана рука, а его неадекватного оппонента, по всей видимости, ждет суд.

- Личность дебошира установили, это 34-летний местный житель, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Ранее он судим не был, в тот день был пьян. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Статью определят после того, как пожилой мужчина пройдет курс лечения и окончательно установят степень вреда, нанесенного его здоровью.

Неадекватный мужчина сломал руку пенсионеру.Вот такие отморозки ходят среди белого дня по нашим дворам.Надо выразить уважение храбрости пенсионера,НО результат вышел плачевный,три перелома в области руки!!! Весь материал был передан в полицию. Во избежании подобных инцидентов вызывайте нашу группу быстрого реагирования... видео предоставлено для группы https://vk.com/skbkrepost

ИСТОЧНИК KP.RU