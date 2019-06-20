В центре Воронежа закрыли слишком шумный барбершоп

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-20T15:14:04+03:00

Чтобы стричь, не обязательно шуметь - в барбершопе "Биг Бро" должны усвоить эту простую истину. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Женщина, живущая в доме № 31 на улице 25 Октября, обратилась в Роспотребнадзор с жалобой на располагающийся внизу барбершоп «Биг Бро». Она заявила, что из-за громкой музыки в мужской парикмахерской в квартире стало просто невозможно жить.

Санитарные врачи нагрянули в барбершоп с проверкой. Они признали правоту обратившейся к ним женщины и заодно «накопали» и другие нарушения: не было паспорта на вентиляционную установку и сведений о ее плановом ремонте, помещения парикмахерской не оборудованы механической вытяжкой.

Материалы проверки передали в суд, который постановил: признать владельца барбершопа виновным по статье 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных зданий». Заведение обязали закрыть на две недели. Судебные приставы Центрального района привели приговор в исполнение. За 14 дней администрация барбершопа должна устранить все обнаруженные нарушения санитарных норм.

ИСТОЧНИК KP.RU