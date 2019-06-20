В центре Воронежа свадебные хамы «подложили свинью» водителям

СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-20T13:20:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Автоактивист Виталий Иванищев опубликовал на свой странице в Фейсбуке фото забора на платной парковке на улице Фридриха Энгельса возле домов №№ 10 и 11. Ограждение мешает водителям нормально выйти из машины. Если поставить машину чуть дальше от границы парковки, даже дверь трудно открыть.

- Водители вынуждены либо протискиваться между забором и машинами, либо выходить на проезжую часть, - прокомментировал ситуацию Виталий Иванищев. – И это не единственное место со схожей проблемой в центре Воронежа: есть такие «пятачки» и на улице Кольцовской, и на Никитинской. А на пересечении Плехановской со Среднемосковской проблему создали, наоборот, для пешеходов – отгородили полтротуара под платную парковку. Почему бы не поставить столбики, мешающие проехать машинам на газон? И дешевле, и никому не мешает.

В управе Центрального района пояснили установку забора тем, что пошли навстречу просьбам местных жителей:

- Дело в том, что жильцы дома напротив Благовещенского собора устали от того, что гости свадеб, приезжающие в храм, вытаптывают газоны. Они настояли, чтобы в этом месте появился забор. Водителям достаточно проехать чуть подальше, чтобы выйти из машины без проблем. Да просто можно припарковаться строго по отведенной границе, и тоже места будет достаточно. Впрочем, не исключено, что отдельные секции забора мы все же демонтируем, чтобы там были прямые проходы на тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU