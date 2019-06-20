2019-06-20T13:19:00+03:00
Звезды

Второй фестиваль «Раменье-Опера» пройдет под Воронежем 24 и 25 августа

Покажут оперу и оперетту
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Стали известны даты второго фестиваля «Раменье-Опера». Воронежский театр оперы и балета устроит музыкальный опен-эйр в Рамони 24 и 25 августа. Он будет посвящен Году театра в России. Поэтому в программу форума организаторы включили спектакли с богатой театральной историей. На этот раз в парке замка Ольденбургских прозвучат классические шедевры великих австрийских композиторов Вольфганга-Амадея Моцарта и Иоганна Штрауса – опера «Дон Жуан» и оперетта «Цыганский барон». Постановки пройдут в живом исполнении с участием ведущих солистов воронежской оперной сцены, хора и симфонического оркестра театра, которым будет дирижировать Юрий Анисичкин.

События фестиваля будут проходить на двух площадках. В парковой зоне посетители могут погулять, посмотреть работы умельцев на выставке «Город мастеров», поучаствовать в мастер-классах, посмотреть театрализованный парад-дефиле в сценических костюмах. Площадки парковой зоны будут работать с 14.00, в свободном доступе. А вечером на главной сцене покажут спектакли, вход по билетам. 24 августа в 16.00 представят оперу «Дон Жуан», а 25 августа в 16.00 – оперетту «Цыганский барон».

Добраться до фестиваля из Воронежа можно на автомобиле или рейсовыми автобусами, которые каждые полчаса отправляются с Центрального автовокзала. После спектаклей всех желающих обратно в город отвезут специальные фестивальные автобусы.

Напомним, в 2018-м опен-эйр «Раменье-Опера» под Воронежем посетили более 1000 зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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