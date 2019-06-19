Следователя и опера, пытавшихся развести воронежца на полмиллиона, отправили из СИЗО под домашний арест

СЕГОДНЯ 20:55 2019-06-19T20:55:24+03:00

Суд мотивировал это тем, что это будет способствовать производству по делу

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17 июня Ленинский районный суд решал, продлять ли срока содержания под стражей бывшего следователя по особо важным делам и экс-оперуполномоченного отделения по борьбе с имущественными преступлениями.

Напомним, следователь и полицейский пытались развести воронежца на полмиллиона рублей, якобы чтобы не привлекать того к уголовной ответственности. 19 апреля их «жертва» передала 50 тысяч рублей и еще муляжные 350 тысяч.

- По результатам служебной проверки 19 апреля 2019 года следователь за нарушение Присяги сотрудника Следственного комитета Российской Федерации и совершение проступка, порочащего честь сотрудника Следственного комитета Российской Федерации, освобожден от замещаемой должности и уволен из следственного управления, - сообщали в региональном СУ СК РФ.

В итоге было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего следователя и оперуполномоченного ГУ МВД России по Воронежской области и неких «неустановленных лиц». Им придется ответить по ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

17 июня следователь и гособвинитель просили продлить срок содержания под стражей. Защита же изменить меру пресечения на домашний арест. И суд почему-то встал именно на сторону защиты, посчитав, что эта мера пресечения будет способствовать производству по делу на данном этапе расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU