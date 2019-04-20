Следователь и полицейский пытались развести воронежца на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-20T16:50:57+03:00

Они хотели сделать его обвиняемым по уголовному делу

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Воронежец пришел в следственное управление СК РФ с неожиданным заявлением, что сотрудники полиции требуют от него 500 тысяч рублей. Якобы иначе ему грозила уголовная ответственность.

Было решено провести эксперимент: 19 апреля мужчина передал сотруднику полиции 50 тысяч рублей и еще муляжные 350 тысяч. Полицейского тут же задержали сотрудники региональных СК и УФСБ. Установлено, что часть суммы предназначалась следователю регионального следственного управления.

- В отношении следователя незамедлительно начата служебная проверка. Установлено, что в его производстве находилось уголовное дело, возбужденное по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), - сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области.

Мужчина, который пришел с заявлением, вначале проходил свидетелем по данному делу. После, «причинение тяжкого вреда» почему-то решили повесить на него. Сейчас уголовное дело изъято из производства районного следственного отдела и передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.

- По результатам служебной проверки 19 апреля 2019 года следователь за нарушение Присяги сотрудника Следственного комитета Российской Федерации и совершение проступка, порочащего честь сотрудника Следственного комитета Российской Федерации, освобожден от замещаемой должности и уволен из следственного управления, - отметили в региональном СУ СК РФ.

В итоге возбуждено уголовное дело в отношении бывшего следователя и оперуполномоченного ГУ МВД России по Воронежской области и неких «неустановленных лиц». Им придется ответить по ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Пока же «правоохранители» задержаны. Планируется, что их отправят под стражу.

- Следственный комитет России всегда оперативно и жестко реагирует на каждый факт нарушения закона, в том числе и проявления коррупции в своих рядах, невзирая на чины, должности и былые заслуги, - подчеркнули в СУ СК РФ по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU