2019-06-19T20:00:02+03:00
Общество

Воронежцам с 1 июля придется платить больше за воду, отопление и электричество

Управлением по государственному регулированию тарифов Воронежской области обновило тарифы на коммунальные услуги
Олег ИВАНОВ
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Тарифы меняются два раза в годТарифы меняются два раза в годФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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1 июля жителей Воронежской области ожидает плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Так, на второе полугодие 2019-го за электроэнергию горожане будут платить 3,85 руб./кВт*ч. Это на 2,9% больше, чем сейчас.

Если же в вашем доме стоит стационарная электроплита и электроотопительные установки – то для вас будет применен понижающий коэффициент 0,7. То же самое касается и сельских жителей.

- К тарифам на электрическую энергию, отпускаемую садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан, также применен понижающий коэффициент 0,7, - отметили в Госжилинспекции.

Если у вас есть такая «скидка», то вы будете платить 2,70 руб./кВт*ч. Это на 3% больше, чем в первом полугодии.

Вырастет и средний тариф на питьевую воду – до 26,79 руб./куб. м. Рост – 2,4%. Что же касается водоотведения, то во втором полугодии придется платить 21,97 руб./куб. м. Здесь прибавка более существенная – 6,7%.

Во втором полугодии по-новому будет рассчитываться и средний тариф на отопление. Он составит 1 946,97 руб./Гкал – рост на 3%

ИСТОЧНИК KP.RU

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