Воронежская улица была признана лучшей на Retail Week Awards

СЕГОДНЯ 17:22 2019-06-19T17:22:09+03:00

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В рамках международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла» воронежская Карла Маркса была признана «Лучшей торговой улицей», а «Лучшим магазином» - книжный «Амиталь на Пушкинской». Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе мэрии.

Мероприятие организованного Министерством промышленности и торговли РФ и Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла (РАЭРР). В этом году в нем приняли участие более 6500 руководителей органов власти, глав торговых сетей, онлайн-магазинов и других представителей ритейла.

Были подведены и итоги конкурсов «Торговля России» и Retail Week Awards. Были названы лучшие торговые улицы и города страны, самые привлекательные объекты фаст-фуда и ярмарки. Оргкомитет конкурса рассмотрел 823 представленные заявки.

- Перспективным направлением на ближайшее время мы видим развитие малоформатной торговли, в первую очередь, мобильной. Предприниматели ждут от городской власти серьезных шагов в этом направлении. Еще один наш проект – «Дом предпринимателя», где бизнесмены в режиме «единого окна» смогут получить ответ на любой вопрос и помощь в решении самых разных проблем, – подчеркнула вице-мэр Людмила Бородина.

ИСТОЧНИК KP.RU