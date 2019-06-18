2019-06-18T18:22:46+03:00
Происшествия

В Воронеже директор, «зажавший» коммунальные платежи на 2,5 миллиона, «заработал» уголовное дело

При этом, по данным следствия, деньги он не похитил
Юрий КОЗЛОВ
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2,5 миллиона директор УК потратил не на оплату теплоснабжения а на другие цели.2,5 миллиона директор УК потратил не на оплату теплоснабжения а на другие цели.Фото: из архива «КП»
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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России раскрыли пропажу 2,5 миллионов рублей. Они выяснили, что в 2015 году 57-летний директор управляющей компании заключил с поставщиком тепла договор, по которому должен был перечислять коммунальные платежи жильцов обслуживаемых УК домов.

До 2019 года управляющая компания перечислила 77,9 миллионов рублей, а надо было – 80, 4 млн. Следователи подозревают, что 2,5 миллиона директор УК пустил на другие цели. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» (до пяти лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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