В Воронеже появился школьный «Малый университет»

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-18T15:45:39+03:00

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Десятиклассница Софья Левченко из воронежской школы №13 стала победительницей областного конкурса детских и молодежных проектов. Ее проект «Малый университет» удостоился гранта, с помощью которого школьница со своей командой смогла реализовать задумку.

- «Малый университет» - это научный лагерь для учащихся 6-10 классов на базе школы, направленный на организацию досуга в период летних каникул, развитие навыков проектно-исследовательской работы и профессиональную ориентацию, - рассказали в управе Ленинского района.

В университете два направления - физика и химия. На протяжении десяти дней 30 «студентов» работали над собственными исследованиями, а также участвовали в мероприятиях от партнеров.

Партнерами проекта стали: Воронежский государственный университет инженерных технологий - проект «Лаборамус»; Нововоронежская АЭС - экскурсия в «мирный атом» - с посещением смотровой площадки НВАЭС, музея и тренажерного центра; АНО «МИР» - с обучающей программой «Авиамодельный спорт без границ».

Ребята смогли познакомиться с макетом атомной электростанции, испытать счётчик Гейгера в действии, а ещё проверить свои часы, ключи, телефоны и др. на наличие радиоактивности, смоделировать ЧС на учебном тренажёре. Ребятам рассказали о профессиях атомной отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU