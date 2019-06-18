В Воронеже «Лада» врезалась в дерево: ранен мужчина
ДТП случилось в микрорайоне Никольское
Полицейские выясняют, почему водитель потерял контроль над машиной.Фото: из архива «КП»
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В понедельник, 17 июня, в 20.40 в микрорайоне Никольское на улице Майской у дома № 33 37-летний водитель «Лады-Гранты», ехавший со стороны Дубровина в направлении улицы Ковтуна, не справился с управлением и врезался в дерево.
- Мужчину отвезли в больницу «Электроника», - рассказали в батальоне ДПС Управления ГИБДД по Воронежу. – Врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Наши сотрудники выясняют, почему водитель потерял контроль над машиной.
ИСТОЧНИК KP.RU