В Воронеже «Лада» врезалась в дерево: ранен мужчина

СЕГОДНЯ 12:32 2019-06-18T12:32:48+03:00

Полицейские выясняют, почему водитель потерял контроль над машиной. Фото: из архива «КП»

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В понедельник, 17 июня, в 20.40 в микрорайоне Никольское на улице Майской у дома № 33 37-летний водитель «Лады-Гранты», ехавший со стороны Дубровина в направлении улицы Ковтуна, не справился с управлением и врезался в дерево.

- Мужчину отвезли в больницу «Электроника», - рассказали в батальоне ДПС Управления ГИБДД по Воронежу. – Врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Наши сотрудники выясняют, почему водитель потерял контроль над машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU