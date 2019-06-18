Как воронежцам объезжать ремонтируемый Северный мост

СЕГОДНЯ 11:57 2019-06-18T11:58:19+03:00

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Мэрия несколько раз оповещала о ремонте Северного моста, да видно не все воронежцы услышали, в итоге, 17 июня там собралась гигантская пробка. Ремонт по плану продлится до начала сентября. Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать следующие пути объезда:

с Левого берега:

- от Железнодорожного района через ул. Остужева – дорога на Репное – М-4 Дон – А 134 «Подъезд к г. Воронеж» - Московский проспект.

- от ул. Остужева через Ленинский проспект до ул. Ильича и Чернавский мост.

- от ул. Остужева через Ленинский проспект до ул. Героев Стратосферы и через Вогрэсовский мост.

- от ул. Остужева до М-4 Дон – ул. Димитрова – ул. Ильюшина – набережную реки Песчанка – ул. Лебедева до ул. Героев Стратосферы и через Вогрэсовский мост.

С Правого берега:

- от ул. Ленина по ул. Ломоносова до А 134 «Подъезд к г. Воронеж» - М-4 «Дон» - дорога на Репное- ул. Остужева.

- от ул. Ленина по набережной Массалитинова – до ул. Степана Разина – через Чернавский мост.

- от ул. Ленина по набережной Массалитинова до набережной Софьи Перовской по Петровской набережной на ул. Грамши и через Вогрэсовский мост.

ИСТОЧНИК KP.RU