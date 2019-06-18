Как воронежцам объезжать ремонтируемый Северный мост
Мэрия несколько раз оповещала о ремонте Северного моста, да видно не все воронежцы услышали, в итоге, 17 июня там собралась гигантская пробка. Ремонт по плану продлится до начала сентября. Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать следующие пути объезда:
с Левого берега:
- от Железнодорожного района через ул. Остужева – дорога на Репное – М-4 Дон – А 134 «Подъезд к г. Воронеж» - Московский проспект.
- от ул. Остужева через Ленинский проспект до ул. Ильича и Чернавский мост.
- от ул. Остужева через Ленинский проспект до ул. Героев Стратосферы и через Вогрэсовский мост.
- от ул. Остужева до М-4 Дон – ул. Димитрова – ул. Ильюшина – набережную реки Песчанка – ул. Лебедева до ул. Героев Стратосферы и через Вогрэсовский мост.
С Правого берега:
- от ул. Ленина по ул. Ломоносова до А 134 «Подъезд к г. Воронеж» - М-4 «Дон» - дорога на Репное- ул. Остужева.
- от ул. Ленина по набережной Массалитинова – до ул. Степана Разина – через Чернавский мост.
- от ул. Ленина по набережной Массалитинова до набережной Софьи Перовской по Петровской набережной на ул. Грамши и через Вогрэсовский мост.
ИСТОЧНИК KP.RU