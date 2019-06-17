Воронежцы на пляжах оставляют детей без присмотра и пьют алкоголь

СЕГОДНЯ 19:42 2019-06-17T19:42:08+03:00

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В Воронеже спасатели при патрулировании водоемов отметили, что местные жители серьезно нарушают порядок. Тему безопасного отдыха местных жителей обсудили на еженедельной планерке в мэрии в понедельник, 17 июня.

Так, совместно со специалистами управ районов, Госпожнадзора и сотрудники полиции осуществляют патрулирование акватории водохранилища, мест отдыха у воды, в том числе и несанкционированных.

- У водоемов были зафиксированы факты распития алкогольных напитков, оставление детей без присмотра родителей, а также разведения костров. С нарушителями правопорядка проведены профилактические беседы, наложены штрафы, – проинформировал руководитель муниципального учреждения «Управление по делам ГО и ЧС» Сергей Хомук.

Кроме того, в ближайшее время управы районов займутся проверкой наличия аншлагов «Купание запрещено». Также будет активизирована работа добровольных пожарных дружин.

ИСТОЧНИК KP.RU