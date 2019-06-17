2019-06-17T18:20:40+03:00
Общество

Семнадцать выпускников Воронежской области написали ЕГЭ по литературе на 100 баллов

Результаты предварительные, их еще проверит Рособрнадзор
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области.фото: департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области.
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В Воронежской области выпускники показали рекордные результаты на сдаче ЕГЭ по литературе. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента образования, науки и молодежной политики, по предварительным данным, 17 человек написали этот предмет на 100 баллов.

- В прошлом году только трое ребят получили наивысшую оценку по литературе, хотя общее количество школьников, которые сдавали дисциплину, почти одинаковое: в 2018-м - 650, а в 2019-м - 631, - добавляют в департаменте. - Безусловно, эти данные перепроверит Рособрнадзор, и окончательные результаты появятся немного позже. Надеемся, все выпускники сохранят свои баллы.

Впечатляют предварительные результаты и по другим предметам. 16 «стобалльников» оказалось на химии. Всего сдавали предмет 1194 человека. В прошлом году результаты были скромнее: девять ребят из 1138 получили максимальные баллы.

Четыре выпускника из 1321 написали историю на 100 баллов. В 2018-м участников было больше - 1456, а максимум набрал только один человек.

По профильной математике количество «стобалльников» по сравнению с прошлым годом увеличилось в два с половиной раза: в 2019-м - пять человек из 6790, в 2018-м - два из 7452.

ИСТОЧНИК KP.RU

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