В Воронеже снова заработали терминалы для оплаты проезда в маршрутках
Сбой устранили
Теперь воронежцы снова могут оплачивать проезд картой.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже возобновилось функционирование терминалов для оплаты проезда в маршрутках. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города вечером понедельника, 17 июня.
Как сообщили в горадминистрации, утром произошел сбой в работе эквайринга. Теперь система снова функционирует.
Напомним, о неисправности терминалов местные жители сообщили «КП» утром. Горожане не могли оплатить услуги городского транспорта с помощью банковских карт. Водители маршруток принимали только наличные, что вызвало недовольство многих воронежцев.
ИСТОЧНИК KP.RU