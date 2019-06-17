В Воронеже снова заработали терминалы для оплаты проезда в маршрутках

СЕГОДНЯ 17:32 2019-06-17T17:37:25+03:00

Теперь воронежцы снова могут оплачивать проезд картой. Фото: Юлия ДИДЕНКО

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В Воронеже возобновилось функционирование терминалов для оплаты проезда в маршрутках. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города вечером понедельника, 17 июня.

Как сообщили в горадминистрации, утром произошел сбой в работе эквайринга. Теперь система снова функционирует.

Напомним, о неисправности терминалов местные жители сообщили «КП» утром. Горожане не могли оплатить услуги городского транспорта с помощью банковских карт. Водители маршруток принимали только наличные, что вызвало недовольство многих воронежцев.

ИСТОЧНИК KP.RU