2019-06-17T17:15:01+03:00
Происшествия

Под Воронежем пенсионер утонул в сливной яме

Жуткий несчастный случай произошел в Хохольском районе
Юрий КОЗЛОВ
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71-летний житель села Костенки Хохольского района сделал самодельный туалет и сливную яму. Периодически он ее чистил. Для этого у пенсионера была специальная лопата с длинной деревянной ручкой.

В воскресенье, 16 июня, мужчина как раз решил почистить яму. Он отправился к ней. Жена забеспокоилась, что его долго нет, и тоже пошла к яме. Там увидела сначала, что из зловонной кучи торчит лопата, а потом увидела в ней лежащего мужа. Женщина позвонила в полицию. Мужчину подняли со дна ямы, но он был уже мертв.

- По факту гибели пенсионера наши сотрудники проводят доследственную проверку. Они опросили жену погибшего и соседей. Точную причину смерти определят в ходе назначенной судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в региональном СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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