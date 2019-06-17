Клещи за неделю покусали 142 жителя Воронежской области

СЕГОДНЯ 15:29 2019-06-17T15:29:57+03:00

С начала сезона их жертвой стали уже больше 1870 человек

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По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю за помощью врачей в извлечении клещей обратились 142 жителя Воронежской области. Это на 6,6% меньше, чем в тот же период прошлого года. С начала теплого сезона всего от укусов этих паразитов пострадал 1871 человек.

Как сообщает ведомство, работа по борьбе с клещами продолжается. В этом году проведены обработки территории 752,9 га, в том числе 220,86 га территорий летних оздоровительных лагерей.

Если вы пострадали от укуса клеща и смогли самостоятельно его снять, то паразита можно отнести на исседование в лабораторию по адресу: Воронеж ул. Космонавтов д.21, график работы ежедневно (включая выходные и праздничные дни) с 08.30 до 16.00, контактные телефоны (8473) 2635241, (8473) 2641571.

ИСТОЧНИК KP.RU