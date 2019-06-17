Воронежская школьница обчистила банковскую карту родственницы

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-17T14:55:29+03:00

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17-летнюю жительницу Кантемировского района подозревают в краже денег с карты ее 19-летней родственницы. Исчезновение денег потерпевшая заметила, расплачиваясь «пластиком» в магазине. В этот момент выяснилось, что со счета исчезли 6,5 тысяч рублей. Девушка сообщила о краже в полицию.

Проведя расследование, оперативники заподозрили в причастности к краже 17-летнюю школьницу.

- Установлено, что около года назад 19-летняя девушка, находясь в отделении банка, подключила услугу мобильных оповещений к телефону своей 17-летней родственницы, поскольку свой мобильный телефон она забыла дома, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Все это время девушка игнорировала данные сообщения о балансе, однако в середине мая текущего года у нее возник преступный умысел, и она похитила с чужого банковского счета 6,5 тысяч рублей.

Задержанная призналась в совершении преступления и рассказала, что похищенную сумму потратила на личные цели. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. По статье «кража» ей грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU