2019-06-17T09:31:10+03:00
Общество

Воронежские бобры украсили фотовыставку на Страстном бульваре Москвы

Экспозиция ""Бульвар особо охраняемых природных территорий" доступна до конца лета
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта Воронежского заповедникаФото с сайта Воронежского заповедника
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Бобры Воронежского заповедника поселились на фотовыставке «Бульвар особо охраняемых природных территорий», которая открылась на Страстном бульваре Москвы.

- В кадре — редкие виды животных, — сообщает пресс-служба Минприроды, — уникальные природные ландшафты, многовековые памятники истории и культуры, традиционный образ жизни малочисленных коренных народов.

Наряду с воронежскими видами на выставке представлены фотографии из Ялтинского горно-лесного, Центрально-Черноземного, Костомукшского, Полистовского, Лапландского заповедников, национальных парков «Орловское полесье», «Югыд ва» «Угра», «Смоленское поозерье», «Себежский», заповедников «Опукский», «Утриш», «Ростовский», «Кивач».

Посетить экспозицию можно до конца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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