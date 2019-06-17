Воронежские бобры украсили фотовыставку на Страстном бульваре Москвы
Бобры Воронежского заповедника поселились на фотовыставке «Бульвар особо охраняемых природных территорий», которая открылась на Страстном бульваре Москвы.
- В кадре — редкие виды животных, — сообщает пресс-служба Минприроды, — уникальные природные ландшафты, многовековые памятники истории и культуры, традиционный образ жизни малочисленных коренных народов.
Наряду с воронежскими видами на выставке представлены фотографии из Ялтинского горно-лесного, Центрально-Черноземного, Костомукшского, Полистовского, Лапландского заповедников, национальных парков «Орловское полесье», «Югыд ва» «Угра», «Смоленское поозерье», «Себежский», заповедников «Опукский», «Утриш», «Ростовский», «Кивач».
Посетить экспозицию можно до конца лета.
ИСТОЧНИК KP.RU