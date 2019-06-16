2019-06-16T18:38:27+03:00
Происшествия

Воронежец перевел деньги мошенникам, обещавшим ему бесплатный автомобиль

А житель Калачеевского района перевел 90 тысяч на указанный аферистами «резервный счет»
Юрий КОЗЛОВ
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Мошенники продолжают атаковать доверчивых жителей Воронежской области. 15 июня 12 наших земляков стали их жертвами. Чаще всего деньги выманивали с помощью звонков (9 случаев).

Один мужчина, ставший жертвой мошенника, поверил словам звонившего незнакомца, который сообщал, что его собеседник выиграл автомобиль. И для его получения нужен сущий пустяк – заплатить налог по указанным банковским координатам.

Двое попались на удочку аферистов, представлявшихся сотрудниками банка, озабоченных защитой денег своих клиентов, на счета которых якобы предпринимали попытку хакерской атаки. И предлагали перевести сбережения на «резервный счет». 36-летний житель села Ширяево Калачеевского района, поверив такому «разводу», лишился 90 тысяч рублей, которые отправил на «Киви-Кошелек» мошенников.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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