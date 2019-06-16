Актеры Воронежского Камерного театра за 8 недель выучили французский для премьеры «Кабала святош»

СЕГОДНЯ 17:17 2019-06-16T17:59:06+03:00

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Два аншлага собрала на девятом Платоновском фестивале «Кабала святош» Камерного театра. Зрители устроили труппе овации. Работа над спектаклем шла стремительно, отметили в театре.

- Нелегко максимально плотно заниматься Платоновским фестивалем, юбилеем Камерного театра и одновременно ставить Булгакова, - признался Михаил Бычков. - Нам показалось логичным предложить для Платоновфеста спектакль по пьесе одного из ярких, значимых современников Платонова – Булгакова, он вполне в концепции форума. Чем больше работаю, тем не случайнее названия. Если бы наша жизнь не давала поводов вспоминать о пьесе, написанной в 30-е годы, было бы лучше. Но снова выходят на передний план те вещи, которые переживал Булгаков. Время идет, но ничего не меняется. Все снова приходится переживать с разной степенью остроты. И в этом конфликте нас волнует не столько судьба Мольера, сколько наша жизнь… Работа шла не в легком моцартовском стиле, а в упорном «платоновском» копании. Но все, что ни делается, делается к лучшему, трудности позволяют сконцентрироваться. Хотелось сделать при этом спектакль нетяжелый и лаконичный, о серьезном легко. Не только о «романе с властью», но и о человеческом: что тяжело лишаться любви, что инструментами расправы становятся страсти художников (любой стоит на «костерке», отсюда, кстати, красные ботинки на Мольере) и любого можно скомпрометироваться, в конце концов, откуда берется вдохновение. Хотелось донести эту историю с мурашками, слезами, чтобы до кома в горле. Поэтому одним из средств выражения стали песни на французском. Они неслучайны, подходят по смыслу. Это не сериал из жизни народного артиста. Чтобы соединялись, и игра, и театр, и кафедра. Соединение приемов психологического и эпического театра.

Артисты признались, что работалось очень интересно.

- У меня была интересная и сложная работа над ролью. У Булгакова у моей героини Мадлены всего 30 реплик и два маленьких монолога. И в это надо уместить жизнь и судьбу, чтобы зрители понимали, что, к чему и почему у этой женщины. Я должна сыграть судьбу между реплик, это очень сложно, - поделилась актриса Екатерина Савченко. - Камерный - это театр, в котором артисту в принципе нелегко. Каждый новый спектакль – преодоление. В «Кабале святош» для меня это был еще и французский. Режиссер решил, чтобы раскрыть образы героев, расширить актерский материал песнями. Понятно, что в спектакле про французский театр герои не могут петь плохо. А я в школе учила английский. Потрясающая задача для актера сделать так, чтобы никто не заметил, что для тебя этот язык не родной, ты никогда не говорила на нем ни слова– Выучить язык надо было быстро, я пригласила знакомого, который знает язык, у него прекрасное произношение. А у меня хороший слух и я повторяла за ним. Придумала даже собственную «тарабарскую» транскрипцию - как записывать и произносить звуки. Предложила ее своим коллегам, и им тоже это помогло. Мне было в итоге очень интересно. Каждый день по 30 раз пела, измучила всех домочадцев. В итоге за восемь недель я поставила произношение, теперь это мой любимый язык.

Актер Камиль Тукаев, который играет Мольера, признался, что для него эта роль стала еще одной этапной.

- Для меня спектакль «Кабала святош» логично встроился в некую трилогию о давлении на личность. Мой герой Дядя Ваня был раздавлен векторами снаружи, Креон - изнутри. Мольер испытывает изнутри давление собственного таланта, а снаружи - давление от власти, религии. Ему нужно держать баланс, чтобы сохранить себя, чтобы его не разорвало. Поиск этого баланса – сложная вещь. Обстоятельства вокруг тебя все время меняются: то ты любимчик, то гоним, - рассказал исполнитель главной роли Камиль Тукаев. – Спектакль прекрасен тем, что это стремительная смена сцен с огромным количеством участников. Какое количество проблем испытывает мой герой за сценическое время! Любовь к Арманде, расставание с Мадленой, нужно сохранить труппу, поскольку уходит один из лучших актеров, продвигать свое творчество, отстаивать «Тартюфа», который запрещен, строить взаимоотношения с королем. Это столько эмоций. Интересно играть - такое количество задач нужно сыграть.

Спектакль получился очень органичным и благодаря сценографии - декорациям Николая Симонова, световому оформлению Ивана Виноградова, костюмам Юлии Ветровой. Дух Булгакова в этом спектакле буквально состоит из "воздуха" - света и тени, динамики колеблющегося пламени свечей...

ИСТОЧНИК KP.RU