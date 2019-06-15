В Воронежской области полицейские раскрыли дело о таинственном похищении теленка

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-15T15:05:55+03:00

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В Бутурлиновском районе сотрудники полиции раскрыли дело о таинственном похищении теленка с территории хозяйства, расположенного по улице Молодежной поселка Нижний Кисляй. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 15 июня.

13 июня в полицию обратился представитель администрации одного из агропромышленных комплексов. Он рассказал, что 30 мая работники хозяйства обнаружили, что из вольера пропал новорожденный теленок. Все это время служба безопасности хозяйства пыталась самостоятельно найти животное, но это не дало результатов.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили сотрудников и получили информацию о том, что похищение мог совершить 41-летний местный житель, который раньше работал в комплексе. Правоохранители обыскали его дом и нашли в сарае клипсу с номером, которую одевают телятам. Тогда сельчанин сознался в преступлении.

Он рассказал, что в ночь на 20 мая он тайно пробрался на территорию агропромышленного комплекса и похитил теленка, завернув его в мешок. Дома мужчина собирался вырастить животное, но спустя неделю теленок умер и сельчанин закопал тушу животного недалеко от дома.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. На него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU